В Укренерго пояснили, чому 23 грудня довелось вводити графіки відключення світла

23 грудня у кількох областях України вимушено були застосовані аварійні відключення електроенергії.

Як відомо, в Україні запровадили екстрені відключення світла.

Згодом в «Укренерго» пояснили, чому довелось вводити аварійні графіки відключення електроенергії.

«Сьогодні, 23 грудня, починаючи з 14:10, у кількох областях України вимушено були застосовані аварійні відключення», - розповіли у компанії.

За їх даними, причина тимчасового запровадження обмежень - необхідність невідкладної заміни пошкодженого внаслідок обстрілів обладнання і втрата окремих генеруючих потужностей.

В «Укренерго» зауважили, що як тільки роботи будуть завершені - обмеження для побутових споживачів буде скасовано.

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