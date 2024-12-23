В Укрэнерго объяснили, почему 23 декабря пришлось вводить аварийные графики отключения света

Как известно, в Украине ввели экстренные отключения света.
Позже в «Укрэнерго» объяснили, почему пришлось вводить аварийные графики отключения электроэнергии.
«Сегодня, 23 декабря, начиная с 14:10, в нескольких областях Украины вынужденно были применены аварийные отключения», - рассказали в компании.
По их данным, причина временного введения ограничений – необходимость безотлагательной замены поврежденного вследствие обстрелов оборудования и потеря отдельных генерирующих мощностей.
В «Укрэнерго» отметили, что как только работы будут завершены – ограничения для бытовых потребителей будут отменены.
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