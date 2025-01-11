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На Хмельниччині громаду через суд зобов’язали визначити межі пам’ятки паркового мистецтва

22:00, 11 січня 2025
Парк площею 15 га в межах Маківської громади Кам’янець-Подільського району входить до природно-заповідного фонду та охороняється як національне надбання.
На Хмельниччині громаду через суд зобов’язали визначити межі пам’ятки паркового мистецтва
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Громаду у Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області зобов’язали визначити межі парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Михайлівський парк». Ці відомості мають бути внесені до Державного земельного кадастру. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Парк площею 15 га в межах Маківської громади Кам’янець-Подільського району входить до природно-заповідного фонду та охороняється як національне надбання. Він закладений в середині ХІХ століття навколо перебудованого у палац оборонного замку родини польських поміщиків Маковецьких. Багато років представники родини брали активну участь в управлінні державними справами як у межах польської держави, так і на Поділлі.

Останнім власником Михайлівського помістя був відомий вчений-ботанік Стефан Маковецький. Він зібрав тут одну із найбільших в Україні колекцій рослин. У роки громадянської війни палац та прилеглі будівлі зруйнували, а парк залишився до наших днів.

Прокурори встановили, що з часу створення парку органом місцевого самоврядування не визначено його межі на місцевості, як це передбачено законодавством.

Для збереження пам’ятки та особливо цінних земель від протиправного господарювання, а також попередження знищення унікального ландшафту прокуратура подала позов про визнання протиправною бездіяльності Маківської сільської ради.

Хмельницький окружний адміністративний суд прийняв рішення про задоволення позовних вимог прокуратури.

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