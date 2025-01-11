В Хмельницкой области общину через суд обязали определить границы достопримечательности паркового искусства

Парк площадью 15 га в пределах Маковской общины Каменец-Подольского района входит в природно-заповедный фонд и охраняется как национальное достояние.

Общество в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области обязали определить границы парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения «Михайловский парк». Эти сведения должны быть внесены в Государственный земельный кадастр. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Парк площадью 15 га в пределах Маковской общины Каменец-Подольского района входит в природно-заповедный фонд и охраняется как национальное достояние. Он заложен в середине XIX века вокруг перестроенного во дворец оборонительного замка семьи польских помещиков Маковецких. Многие годы представители семьи активно участвовали в управлении государственными делами как в пределах польского государства, так и на Подолье.

Последним владельцем Михайловского поместья был известный ученый-ботаник Стефан Маковецкий. Он собрал здесь одну из самых больших в Украине коллекций растений. В годы гражданской войны дворец и близлежащие здания были разрушены, а парк остался до наших дней.

Прокуроры установили, что со времени создания парка органом местного самоуправления не определен его предел на местности, как это предусмотрено законодательством.

Для сохранения памятки и особо ценных земель от противоправного хозяйствования, а также предупреждения уничтожения уникального ландшафта прокуратура подала иск о признании противоправным бездействия Маковского сельского совета.

Хмельницкий окружной административный суд принял решение об удовлетворении исковых требований прокуратуры.

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