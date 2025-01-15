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В Україні відмовляться від курсової прив'язки до долара і перейдуть на євро – Нацбанк

20:03, 15 січня 2025
Однак, підкреслюють у НБУ, про конкретні терміни переходу не йдеться.
В Україні відмовляться від курсової прив'язки до долара і перейдуть на євро – Нацбанк
Джерело фото: PSL Images
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У Національному банку заявили, що євро замінить долар як курсоутворююча валюта в Україні. І хоч озвучувати конкретні терміни такого переходу не стали, але запевняють, що різкого переходу не буде.

За словами першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової, зараз не найкращий час відв'язувати курс гривні від долара заради переходу на євро, адже країна перебуває у війні. При цьому вона наголошує, що сам же перехід з долара на євро піде на користь українській економіці. Зокрема, зазначила Рожкова, у розрізі прагнення України увійти до Євросоюзу.

«Враховуючи наш курс до євроспільноти, це точно реальність, яка станеться. Якщо ми хочемо стати частиною Європейського Союзу, мати доступ до їхніх ринків як експортери, як імпортери, зрозуміло, що ми маємо мати прив'язку до тієї валюти, в якій здійснюється більшість операцій. Тому це невідворотне майбутнє», – зазначила перша заступниця голови НБУ.

Рожкова підкреслює, що про конкретні терміни переходу не йдеться.

«Коли і як – це інше питання», – резюмувала вона.

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гроші ЄС НБУ долар євро

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