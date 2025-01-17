Як працює експортний режим сільгосппродукції та як його намагаються обійти – пояснення ДПС

ДПС пояснила механізм дії та порушення нового експортного режиму для агросектору.

Фото: IPR

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Державна податкова служба України пояснила механізм дії нового «режиму експортного забезпечення» для сільськогосподарської продукції, запровадженого у грудні 2024 року, та розповіла про спроби його обходу.

Проблема тіньового експорту

Протягом останніх років експорт продукції невстановленого походження завдавав значних збитків державному бюджету через ухилення від сплати податків і неповернення валютної виручки.

Як працює новий режим

Режим передбачає, що:

Експортувати сільгосппродукцію можуть лише суб’єкти, зареєстровані платниками ПДВ.

Митне оформлення розпочинається лише після реєстрації податкової накладної, що проходить перевірку протягом трьох днів.

Аналіз походження продукції та сплата податків здійснюються до її фактичного вивезення.

Нульову ставку ПДВ застосовують лише суб’єкти, які повертають валютну виручку у розмірі не менше 80% за попередні 12 місяців.

Чесним платникам із позитивною податковою історією запроваджено ознаки безумовної реєстрації накладних.

Типові схеми обходу системи

Серед спроб обійти правила:

Використання податкового ліміту, сформованого від непричетних операцій, як-от купівлі паркомісць чи послуг паркінгу.

Підміна номенклатури товарів у документах.

Спроби експорту товарів без підтвердженого походження, землі чи основних засобів.

Приклади порушень:

Компанія намагалася зареєструвати експорт 46 тонн сої, використовуючи ліміт, сформований від придбання паркомісць.

Інша фірма, імпортувавши рибу й м’ясо, намагалася експортувати сою.

Підприємство без рахунків у банках, основних засобів чи сплати податків спробувало зареєструвати експорт соняшникової олії на 5,7 млн грн.

Досягнення нового режиму

Станом на січень 2025 року понад 1 тисяча суб’єктів скористалися новим режимом, зареєструвавши понад 11 тисяч податкових накладних. Найбільше експортується кукурудза, соняшникова олія, пшениця, соєві боби та ріпак.

ДПС наголошує: прозоре декларування, своєчасна сплата податків та повернення валютної виручки є обов’язковими умовами для здійснення експорту.

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