Практика судів
  1. В Україні

Як працює експортний режим сільгосппродукції та як його намагаються обійти – пояснення ДПС

19:05, 17 січня 2025
ДПС пояснила механізм дії та порушення нового експортного режиму для агросектору.
Як працює експортний режим сільгосппродукції та як його намагаються обійти – пояснення ДПС
Фото: IPR
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба України пояснила механізм дії нового «режиму експортного забезпечення» для сільськогосподарської продукції, запровадженого у грудні 2024 року, та розповіла про спроби його обходу.

Проблема тіньового експорту

Протягом останніх років експорт продукції невстановленого походження завдавав значних збитків державному бюджету через ухилення від сплати податків і неповернення валютної виручки.

Як працює новий режим

Режим передбачає, що:

  • Експортувати сільгосппродукцію можуть лише суб’єкти, зареєстровані платниками ПДВ.
  • Митне оформлення розпочинається лише після реєстрації податкової накладної, що проходить перевірку протягом трьох днів.
  • Аналіз походження продукції та сплата податків здійснюються до її фактичного вивезення.
  • Нульову ставку ПДВ застосовують лише суб’єкти, які повертають валютну виручку у розмірі не менше 80% за попередні 12 місяців.
  • Чесним платникам із позитивною податковою історією запроваджено ознаки безумовної реєстрації накладних.

Типові схеми обходу системи

Серед спроб обійти правила:

  • Використання податкового ліміту, сформованого від непричетних операцій, як-от купівлі паркомісць чи послуг паркінгу.
  • Підміна номенклатури товарів у документах.
  • Спроби експорту товарів без підтвердженого походження, землі чи основних засобів.

Приклади порушень:

  • Компанія намагалася зареєструвати експорт 46 тонн сої, використовуючи ліміт, сформований від придбання паркомісць.
  • Інша фірма, імпортувавши рибу й м’ясо, намагалася експортувати сою.
  • Підприємство без рахунків у банках, основних засобів чи сплати податків спробувало зареєструвати експорт соняшникової олії на 5,7 млн грн.

Досягнення нового режиму

Станом на січень 2025 року понад 1 тисяча суб’єктів скористалися новим режимом, зареєструвавши понад 11 тисяч податкових накладних. Найбільше експортується кукурудза, соняшникова олія, пшениця, соєві боби та ріпак.

ДПС наголошує: прозоре декларування, своєчасна сплата податків та повернення валютної виручки є обов’язковими умовами для здійснення експорту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді вирішили відкласти реалізацію закону про передачу державі адміністрування домену GOV.UA

Закон про адміністрування домену GOV.UA державою мав бути реалізований у 2024 році, але депутати констатували, що його так і не виконано, тому варто перенести термін на 2026 рік

Постанова слідчого про зупинення досудового розслідування не належить до рішень, які можуть бути оскаржені під час підготовчого судового засідання – Верховний Суд

Місцевий суд скасував постанову слідчого про зупинення досудового розслідування та оголошення в розшук підозрюваного як таку, що прийнята з порушенням КПК – що вирішив Верховний Суд.

Кабмін встановив, що усі прокурори САП підлягають бронюванню на 100%

Уряд вніс зміни до порядку бронювання, встановивши, що усі прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури мають право на бронювання.

Апеляційний суд необґрунтовано ототожнив факт ознайомлення з матеріалами захисника, як факт такого ознайомлення сторони захисту в цілому – Верховний Суд скасував рішення

Надання доступу до матеріалів досудового розслідування має індивідуальний характер і не може делегуватися захиснику – Верховний Суд.

Хто претендує на дві посади суддів Конституційного Суду по квоті З’їзду суддів: список

Вірогідність, що дві посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів заповнити знову не вдасться, є високою.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Гриців
    Михайло Гриців
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Рано Аюпова
    Рано Аюпова
    суддя Господарського суду Харківської області