Як працює експортний режим сільгосппродукції та як його намагаються обійти – пояснення ДПС

19:05, 17 січня 2025
ДПС пояснила механізм дії та порушення нового експортного режиму для агросектору.
Фото: IPR
Державна податкова служба України пояснила механізм дії нового «режиму експортного забезпечення» для сільськогосподарської продукції, запровадженого у грудні 2024 року, та розповіла про спроби його обходу.
Проблема тіньового експорту
Протягом останніх років експорт продукції невстановленого походження завдавав значних збитків державному бюджету через ухилення від сплати податків і неповернення валютної виручки.
Як працює новий режим
Режим передбачає, що:
- Експортувати сільгосппродукцію можуть лише суб’єкти, зареєстровані платниками ПДВ.
- Митне оформлення розпочинається лише після реєстрації податкової накладної, що проходить перевірку протягом трьох днів.
- Аналіз походження продукції та сплата податків здійснюються до її фактичного вивезення.
- Нульову ставку ПДВ застосовують лише суб’єкти, які повертають валютну виручку у розмірі не менше 80% за попередні 12 місяців.
- Чесним платникам із позитивною податковою історією запроваджено ознаки безумовної реєстрації накладних.
Типові схеми обходу системи
Серед спроб обійти правила:
- Використання податкового ліміту, сформованого від непричетних операцій, як-от купівлі паркомісць чи послуг паркінгу.
- Підміна номенклатури товарів у документах.
- Спроби експорту товарів без підтвердженого походження, землі чи основних засобів.
Приклади порушень:
- Компанія намагалася зареєструвати експорт 46 тонн сої, використовуючи ліміт, сформований від придбання паркомісць.
- Інша фірма, імпортувавши рибу й м’ясо, намагалася експортувати сою.
- Підприємство без рахунків у банках, основних засобів чи сплати податків спробувало зареєструвати експорт соняшникової олії на 5,7 млн грн.
Досягнення нового режиму
Станом на січень 2025 року понад 1 тисяча суб’єктів скористалися новим режимом, зареєструвавши понад 11 тисяч податкових накладних. Найбільше експортується кукурудза, соняшникова олія, пшениця, соєві боби та ріпак.
ДПС наголошує: прозоре декларування, своєчасна сплата податків та повернення валютної виручки є обов’язковими умовами для здійснення експорту.
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