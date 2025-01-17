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Как работает экспортный режим сельхозпродукции и как его пытаются обойти – объяснение ГНС

19:05, 17 января 2025
ГНС объяснила механизм действия и нарушения нового экспортного режима для агросектора.
Как работает экспортный режим сельхозпродукции и как его пытаются обойти – объяснение ГНС
Фото: IPR
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Государственная налоговая служба Украины объяснила механизм действия нового «режима экспортного обеспечения» для сельскохозяйственной продукции, введенного в декабре 2024 года, и рассказала о попытках его обхода.

Проблема теневого экспорта

В последние годы экспорт продукции неустановленного происхождения наносил значительный ущерб государственному бюджету из-за уклонения от уплаты налогов и невозврата валютной выручки.

Как работает новый режим

Режим предусматривает, что:

- Экспортировать сельхозпродукцию могут только субъекты, зарегистрированные плательщиками НДС.

- Таможенное оформление начинается только после регистрации налоговой накладной, которая проходит проверку в течение трех дней.

- Анализ происхождения продукции и уплата налогов осуществляются до ее фактического вывоза.

- Нулевую ставку НДС применяют только субъекты, которые возвращают валютную выручку в размере не менее 80% за предыдущие 12 месяцев.

- Честным плательщикам с положительной налоговой историей введены признаки безусловной регистрации накладных.

Типичные схемы обхода системы

Среди попыток обойти правила:

- Использование налогового лимита, сформированного от непричастных операций, таких как покупка паркомест или услуг паркинга.

- Подмена номенклатуры товаров в документах.

- Попытки экспорта товаров без подтвержденного происхождения, земли или основных средств.

Примеры нарушений:

- Компания пыталась зарегистрировать экспорт 46 тонн сои, используя лимит, сформированный от приобретения паркомест.

- Другая фирма, импортировав рыбу и мясо, пыталась экспортировать сою.

- Предприятие без счетов в банках, основных средств или уплаты налогов попыталось зарегистрировать экспорт подсолнечного масла на 5,7 млн грн.

Достижения нового режима

По состоянию на январь 2025 года более 1 тысячи субъектов воспользовались новым режимом, зарегистрировав более 11 тысяч налоговых накладных. Больше всего экспортируется кукуруза, подсолнечное масло, пшеница, соевые бобы и рапс.

ГНС подчеркивает: прозрачное декларирование, своевременная уплата налогов и возврат валютной выручки являются обязательными условиями для осуществления экспорта.

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