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Рахункова палата розпочала фінансовий аудит Нацполіції

15:46, 31 січня 2025
Особливу увагу аудитори зосередять на викликах, що постають перед Нацполіцією в умовах сьогодення, та здатності системи внутрішнього контролю ефективно реагувати на ризики.
Рахункова палата розпочала фінансовий аудит Нацполіції
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Рахункова палата повідомила, що розпочала проведення фінансового аудиту Національної поліції України, під час якого фахівці:

- встановлять повноту і достовірність фінансової та бюджетної звітності Нацполіції відповідно до нормативно-правової бази;

- проаналізують і оцінять правильність ведення та повноту обліку господарських операції;

- перевірять дотримання законодавства при здійсненні операцій з бюджетними коштами та щодо цільового їх використання.

Зазначається, що особливу увагу аудитори зосередять на викликах, що постають перед Нацполіцією в умовах сьогодення, та здатності системи внутрішнього контролю ефективно реагувати на ризики.

Відповідальна за аудит – член Рахункової палати Єлизавета Пушко-Цибуляк.

Результати цього аудиту посприяють підвищенню ефективності використання бюджетних коштів та прозорості діяльності інституції.

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Національна поліція Рахункова палата

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