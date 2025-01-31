Практика судов
  1. В Украине

Счетная палата начала финансовый аудит Нацполиции

15:46, 31 января 2025
Особое внимание аудиторы сосредоточат на вызовах, которые появляются перед Нацполицией в условиях сегодняшнего дня, и способности системы внутреннего контроля эффективно реагировать на риски.
Счетная палата начала финансовый аудит Нацполиции
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Счетная палата сообщила, что приступила к проведению финансового аудита Национальной полиции Украины, во время которого специалисты:

- установят полноту и достоверность финансовой и бюджетной отчетности Нацполиции в соответствии с нормативно-правовой базой;

- проанализируют и оценят правильность ведения и полноту учета хозяйственных операций;

- проверят соблюдение законодательства при совершении операций с бюджетными средствами и целевого их использования.

Отмечается, что особое внимание аудиторы сосредоточат на вызовах, которые встают перед Нацполицией в сегодняшних условиях, и способности системы внутреннего контроля эффективно реагировать на риски.

Ответственная за аудит – член Счетной палаты Елизавета Пушко-Цибуляк.

Результаты этого аудита способствуют повышению эффективности использования бюджетных средств и деятельности институции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция Счетная палата

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд объяснил, должен ли в ордере адвоката указываться номер уголовного производства и процессуальный статус подзащитного

Верховный Суд отменил определение апелляционного суда, который вернул адвокату жалобу, поскольку в ордере не было ссылки на то, в каком именно уголовном производстве адвокат имеет полномочия, и на процессуальный статус лица, которому предоставляется правовая помощь.

Общественная организация, отвечающая за «фактчекинг» постов в Facebook украинских пользователей, получала финансирование от USAID

Проверками постов в Facebook на предмет недостоверности контента занимается организация, получающая средства от Агентства США по международному развитию USAID.

Собеседования с кандидатами на должности судей апелляционных судов начнутся в мае — ВККС

Для эффективного проведения собеседований ВККС попросила международных партнеров помочь как Комиссии, так и Общественному совету добропорядочности.

Правительство утвердило новые критерии направления на проведение оценки повседневного функционирования лица

Установлены новые критерии, когда лицо направляется лечащим врачом или главой военно-врачебной, медицинской (военно-врачебной), врачебно-экспертной комиссии на осмотр в экспертную команду по оценке повседневного функционирования лица.

Кабмин изменил перечень документов, подтверждающих право на отсрочку лица с инвалидностью и временно непригодных

Правительство внесло изменения в порядок призыва в отношении документов, подтверждающих право на отсрочку для лиц с инвалидностью и временно непригодных.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Мороз
    Андрій Мороз
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Наталя Стрельнікова
    Наталя Стрельнікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Первомайський
    Олег Первомайський
    суддя Конституційного Суду України