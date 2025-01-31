Счетная палата начала финансовый аудит Нацполиции

Счетная палата сообщила, что приступила к проведению финансового аудита Национальной полиции Украины, во время которого специалисты:
- установят полноту и достоверность финансовой и бюджетной отчетности Нацполиции в соответствии с нормативно-правовой базой;
- проанализируют и оценят правильность ведения и полноту учета хозяйственных операций;
- проверят соблюдение законодательства при совершении операций с бюджетными средствами и целевого их использования.
Отмечается, что особое внимание аудиторы сосредоточат на вызовах, которые встают перед Нацполицией в сегодняшних условиях, и способности системы внутреннего контроля эффективно реагировать на риски.
Ответственная за аудит – член Счетной палаты Елизавета Пушко-Цибуляк.
Результаты этого аудита способствуют повышению эффективности использования бюджетных средств и деятельности институции.
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