Счетная палата начала финансовый аудит Нацполиции

Особое внимание аудиторы сосредоточат на вызовах, которые появляются перед Нацполицией в условиях сегодняшнего дня, и способности системы внутреннего контроля эффективно реагировать на риски.

Счетная палата сообщила, что приступила к проведению финансового аудита Национальной полиции Украины, во время которого специалисты:

- установят полноту и достоверность финансовой и бюджетной отчетности Нацполиции в соответствии с нормативно-правовой базой;

- проанализируют и оценят правильность ведения и полноту учета хозяйственных операций;

- проверят соблюдение законодательства при совершении операций с бюджетными средствами и целевого их использования.

Отмечается, что особое внимание аудиторы сосредоточат на вызовах, которые встают перед Нацполицией в сегодняшних условиях, и способности системы внутреннего контроля эффективно реагировать на риски.

Ответственная за аудит – член Счетной палаты Елизавета Пушко-Цибуляк.

Результаты этого аудита способствуют повышению эффективности использования бюджетных средств и деятельности институции.

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