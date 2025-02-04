У Києві водійка у військовій формі блокувала розподільчий центр і наїхала на поліцейського

У столиці поліцейські затримали жінку.

У вівторок, 4 лютого, у Києві правоохоронці затримали затримали жінку, яка у військовій формі на авто блокувала виїзд з розподільчого центру та наїхала на поліцейського. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Зазначається, що водійка автомобіля Smart, одягнута у військову форму заблокувала в’їзд до розподільчого центру Дарницького району.

«На місце події прибули патрульні поліцейські та працівники територіального управління поліції, де виявили громадянку, яка конфліктувала з військовими», - повідомили у поліції.

Як з’ясувалося, жінка не перебуває на військовій службі й не має жодного відношення до військових формувань, тож правоохоронці попросили водійку відʼїхати та не ускладнювати рух транспорту. Натомість жінка почала агресивно поводитися та здійснила наїзд на працівника поліції.

У поліції додали, що порушницю затримали. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. За вчинене їй загрожує до п'яти років позбавленням волі.

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