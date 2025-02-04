В Киеве водитель в военной форме блокировала распределительный центр и наехала на полицейского

В столице полицейские задержали женщину.

Во вторник, 4 февраля, в Киеве правоохранители задержали женщину, которая в военной форме на авто блокировала выезд из распределительного центра и наехала на полицейского. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что водитель автомобиля Smart, одетая в военную форму, заблокировала въезд в распределительный центр Дарницкого района.

«На место происшествия прибыли патрульные полицейские и работники территориального управления полиции, где обнаружили гражданку, которая конфликтовала с военными», - сообщили в полиции.

Как выяснилось, женщина не находится на военной службе и не имеет никакого отношения к военным формированиям, поэтому правоохранители попросили водителя уехать и не усложнять движение транспорта. Женщина же начала агрессивно вести себя и совершила наезд на работника полиции.

В полиции добавили, что нарушительницу задержали. Решается вопрос относительно сообщения ей о подозрении по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ей грозит до пяти лет лишением свободы.

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