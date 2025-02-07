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Чи чекати українцям зростання цін на продукти – розповіли в Мінагрополітики

08:30, 7 лютого 2025
В Україні зростання цін на продукти до нового врожаю не очікують.
Чи чекати українцям зростання цін на продукти – розповіли в Мінагрополітики
Фото: TrueUA
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До збору нового врожаю в Україні не очікується підвищення цін на продовольчі товари. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час брифінгу в Медіацентрі Україна, повідомляє Укрінформ.

За словами Висоцького, за останні два місяці ціни стабілізувалися. Зокрема, подешевшали яйця, які восени різко зросли в ціні, а також не спостерігається значного подорожчання овочів для борщового набору.

Він пояснив, що минулого року ціни зросли через посуху та зменшення врожаю, але наразі цей фактор вже не впливає на ринок. Крім того, міжнародне зростання цін на молочні продукти, яке спостерігалося раніше, також зупинилося.

«На сьогодні, з точки зору аналізу поточних ситуацій, якихось передумов, які б суттєво впливали на ціни до збору нового врожаю, не бачимо. Тому що, знову ж, врожай, який є, він зафіксований та не впливає на зміну», – зазначив Висоцький.

Також він підкреслив, що стабілізації цін сприяє імпорт товарів, який допомагає покрити короткострокові дефіцити.

За прогнозами Висоцьокого: «Якщо врожай буде більшим, не виключаємо можливості зниження цін, навіть у рівному еквіваленті, вже з осені, оскільки весь урожай буде на ринку. Тому, з точки зору перспектив у ці наступні 4-5 місяців, можна дивитись з оптимізмом, з певною ймовірністю коригування в бік зниження цін і збільшення доступності деяких продуктів для споживачів».

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Мінагрополітики продукти

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