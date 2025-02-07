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Ждать ли украинцам роста цен на продукты – рассказали в Минагрополитики

08:30, 7 февраля 2025
В Украине роста цен на продукты до нового урожая не ожидают.
Ждать ли украинцам роста цен на продукты – рассказали в Минагрополитики
Фото: TrueUA
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До сбора нового урожая в Украине не ожидается повышение цен на продовольственные товары. Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время брифинга в Медиацентре Украина, сообщает Укринформ.

По словам Высоцкого, за последние два месяца цены стабилизировались. В частности, подешевели яйца, которые осенью резко выросли в цене, а также не наблюдается значительного подорожания овощей для борщевого набора.

Он пояснил, что в прошлом году цены выросли из-за засухи и уменьшения урожая, но сейчас этот фактор уже не влияет на рынок. Кроме того, международный рост цен на молочные продукты, который наблюдался ранее, также остановился.

«На сегодня, с точки зрения анализа текущих ситуаций, каких-то предпосылок, которые бы существенно влияли на цены до сбора нового урожая, не видим. Потому что, опять же, урожай, который есть, он зафиксирован и не влияет на изменение», - отметил Высоцкий.

Также он подчеркнул, что стабилизации цен способствует импорт товаров, который помогает покрыть краткосрочные дефициты.

По прогнозам Высоцкого: «Если урожай будет большим, не исключаем возможности снижения цен, даже в равном эквиваленте, уже с осени, поскольку весь урожай будет на рынке. Поэтому, с точки зрения перспектив в эти следующие 4-5 месяцев, можно смотреть с оптимизмом, с определенной вероятностью корректировки в сторону снижения цен и увеличения доступности некоторых продуктов для потребителей».

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Минагрополитики продукты

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