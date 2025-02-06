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Спецпосланник Кит Келлог заявил, что шанс получения Украиной ядерного оружия «мизерные или отсутствуют»

13:56, 6 февраля 2025
Вашингтон не поддержит идею возвращения Украине ядерного вооружения – Кит Келлог.
Спецпосланник Кит Келлог заявил, что шанс получения Украиной ядерного оружия «мизерные или отсутствуют»
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Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что шансы на возвращение Украине ядерного вооружения практически отсутствуют. Об этом он сказал в интервью Fox News.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США в случае нежелания поддерживать вступление Украины в НАТО могли бы предоставить стране альтернативную гарантию безопасности в виде ядерного оружия: «Поэтому давайте сделаем так: верните нам ядерное оружие; отдайте нам ракетные комплексы; партнеры, помогите нам профинансировать миллионную армию, перебросьте свой контингент в те части нашего государства, где мы хотим стабильности ситуации, чтобы люди были спокойны», - отметил Зеленский.

Однако Келлог отверг возможность возвращения Украине ядерного оружия: «Не думайте, что Соединенные Штаты готовы согласиться на эти условия».

«Шанс того, что они получат свое ядерное оружие обратно, находится где-то между мизерным и нулевым. Давайте будем честными, мы оба знаем, что этого не произойдет», - заявил он.

Спецпредставитель также подчеркнул, что ядерное перевооружение Украины не является выходом: «Помните, президент (Трамп - ред.) сказал, что мы - правительство здравого смысла. Когда кто-то говорит что-то подобное, посмотрите на результат или потенциал. Это использование вашего здравого смысла», - сказал спецпредставитель.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, самый быстрый путь к дипломатии - это обеспечение членства Украины в НАТО и поддержка сильной армии.

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США война ядерное оружие

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