Спецпосланник Кіт Келлог заявив, що шанс отримання Україною ядерної зброї «мізерні або відсутні»

Вашингтон не підтримає ідею повернення Україні ядерного озброєння – Кіт Келлог.

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що шанси на повернення Україні ядерного озброєння практично відсутні. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що США в разі небажання підтримувати вступ України в НАТО могли б надати країні альтернативну гарантію безпеки у вигляді ядерної зброї: «Тому зробімо так: поверніть нам ядерну зброю; віддайте нам ракетні комплекси; партнери, допоможіть нам профінансувати мільйонну армію, перекиньте свій контингент в ті частини нашої держави, де ми хочемо стабільності ситуації, щоб люди були спокійні», – зазначив Зеленський.

Однак Келлог відкинув можливість повернення Україні ядерної зброї: «Не думайте, що Сполучені Штати готові погодитися на ці умови».

«Шанс того, що вони отримають свою ядерну зброю назад, знаходиться десь між мізерним і нульовим. Давайте будемо чесними, ми обидва знаємо, що цього не станеться», – заявив він.

Спецпредставник також наголосив, що ядерне переозброєння України не є виходом: «Пам'ятаєте, президент (Трамп - ред.) сказав, що ми – уряд здорового глузду. Коли хтось говорить щось подібне, подивіться на результат або потенціал. Це використання вашого здорового глузду», – сказав спецпредставник.

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, найшвидший шлях до дипломатії – це гарантування членства України в НАТО й підтримка сильної армії.

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