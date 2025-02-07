У Дії анонсували нові послуги – зміну прізвища та еНотаріат

Через рік для громадян обіцяють запустити нові послуги.

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У четвер, 6 лютого, Дія відзначила уже 5 років. Відтак, там заявили, що до наступного «дня народження» для громадян запустять, зокрема:

Інтеграцію ШІ

Ще більше послуг для водіїв

Зміну прізвища

еКонсул

еНотаріат

Нові виплати на Дія.Картку

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що на порталі Дія з'явилася нова послуга – подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам охорони праці. Ця послуга також залишається частиною комплексної публічної послуги е-Підприємець. Раніше реєстрація цього документа могла тривати до 5 днів, а тепер подати його можна за лічені секунди онлайн.

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