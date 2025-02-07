В Дії анонсировали новые услуги – изменение фамилии и еНотариат

Через год для граждан обещают запустить новые услуги.

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В четверг, 6 февраля, Дія отметила уже 5 лет. Таким образом, там заявили, что до следующего «дня рождения» для граждан запустят, в частности:

Интеграцию ИИ

Еще ​​больше услуг для водителей

Изменение фамилии

еКонсул

еНотариат

Новые выплаты на Дія.Картку.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что на портале Дія появилась новая услуга – подача декларации соответствия материально-технической базы требованиям охраны труда. Эта услуга также остается частью комплексной публичной услуги е-Підприємець. Ранее регистрация этого документа могла продолжаться до 5 дней, а теперь подать его можно в считанные секунды онлайн.

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