Илья Евлаш уходит с поста спикера Воздушных сил ВСУ

Он был назначен на должность начальника службы по связям с общественностью командования Воздушных сил от 15 марта 2024 года.

Источник фото: Getty Іmages

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Илья Евлаш объявил, что уходит с должности начальника отдела по связям с общественностью управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

«Пришло время сказать «до встречи», мои Воздушные силы», – написал Евлаш на своей странице и поблагодарил тех, кто всегда был рядом, помогал, поддерживал, «и даже тем, кто желал упасть».

Евлаш был назначен на должность начальника службы по связям с общественностью командования Воздушных сил от 15 марта 2024 года.

Также стало известно, что бригадный генерал Геннадий Шаповалов уходит с должности командующего войсками ОК «Юг».

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