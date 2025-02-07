Ілля Євлаш йде з посади речника Повітряних сил ЗСУ

Він був призначений на посаду начальника служби звʼязків з громадськістю командування Повітряних сил від 15 березня 2024 року.

Джерело фото: Getty Іmages

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Ілля Євлаш оголосив, що іде з посади начальника відділу звʼязків з громадськістю управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних Сил України.

«Прийшов час сказати "до зустрічі", мої Повітряні сили», - написав Євлаш на своїй сторінці і подякував тим, хто завжди був поруч, допомагав, підтримував, «і навіть тим, хто бажав упасти».

Євлаш був призначений на посаду начальника служби звʼязків з громадськістю командування Повітряних сил від 15 березня 2024 року.

Також стало відомо, що бригадний генерал Геннадій Шаповалов йде з посади командувача військ ОК «Південь».

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