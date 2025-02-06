В Дії заработала новая услуга для бизнеса

На портале Дія появилась новая услуга – подача декларации соответствия материально-технической базы требованиям охраны труда. Эта услуга также остается частью комплексной публичной услуги е-Підприємець. Ранее регистрация этого документа могла продолжаться до 5 дней, а теперь подать его можно в считанные секунды онлайн.
Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.
Декларация соответствия материально-технической базы – документ, который должны подавать в Гоструда предприятия, оперирующие тяжелыми машинами и механизмами. Из-за неправильного заполнения деклараций некоторым возвращали документ и процесс приходилось начинать сначала.
В єДозволі подать неправильно оформленную декларацию невозможно. Алгоритм увидит ошибку и укажет при заполнении на нее, чтобы ее сразу можно было исправить. Если система приняла декларацию, возвратов не будет.
Как получить услугу:
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