В Дії заработала новая услуга для бизнеса

Теперь подать документ можно в считанные секунды онлайн.

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На портале Дія появилась новая услуга – подача декларации соответствия материально-технической базы требованиям охраны труда. Эта услуга также остается частью комплексной публичной услуги е-Підприємець. Ранее регистрация этого документа могла продолжаться до 5 дней, а теперь подать его можно в считанные секунды онлайн.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

Декларация соответствия материально-технической базы – документ, который должны подавать в Гоструда предприятия, оперирующие тяжелыми машинами и механизмами. Из-за неправильного заполнения деклараций некоторым возвращали документ и процесс приходилось начинать сначала.

В єДозволі подать неправильно оформленную декларацию невозможно. Алгоритм увидит ошибку и укажет при заполнении на нее, чтобы ее сразу можно было исправить. Если система приняла декларацию, возвратов не будет.

Как получить услугу:

Перейдите по ссылке: Дія – Регистрация декларации соответствия Нажмите «Подать декларацию» и авторизуйтесь через КЭП или Дія.Підпис. Заполните форму, указав данные о бизнесе и объекте. Ознакомьтесь с декларацией и подпишите электронной подписью.

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