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Андрей Ермак обсудил с сенатором Грэмом налаживание диалога с администрацией Трампа и разработку месторождений полезных ископаемых

15:39, 6 февраля 2025
Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что Украине критически важна поддержка США для достижения справедливого мира.
Андрей Ермак обсудил с сенатором Грэмом налаживание диалога с администрацией Трампа и разработку месторождений полезных ископаемых
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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с сенатором от Республиканской партии США Линдси Грэмом и обсудил налаживание конструктивного диалога с новой администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Офис Президента.

В ходе разговора Ермак отметил, что для Украины критически важна поддержка со стороны США для достижения справедливого и устойчивого мира.

Ермак также рассказал о ситуации на поле боя, в частности по направлениям с наиболее интенсивными военными действиями, и потребностям украинских защитников.

Андрей Ермак и Линдси Грэм отметили готовность Украины и Соединенных Штатов обсуждать взаимовыгодное сотрудничество, в частности, инициативу по разработке месторождений полезных ископаемых.

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США Украина Андрей Ермак

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