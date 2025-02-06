Андрій Єрмак обговорив із сенатором Гремом налагодження діалогу з адміністрацією Трампа та розробку родовищ корисних копалин

Керівник Офісу Президента наголосив, що Україні критично важлива підтримка США для досягнення справедливого миру.

Фото: Офіс Президента

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову із сенатором від Республіканської партії США Ліндсі Гремом та обговорив налагодження конструктивного діалогу з новою адміністрацією президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Офіс Президента.

Під час розмови Єрмак наголосив на тому, що для України критично важлива підтримка з боку США для досягнення справедливого й сталого миру.

Єрмак також розповів про ситуацію на полі бою, зокрема на напрямках із найбільш інтенсивними військовими діями, та потреби українських захисників.

Андрій Єрмак і Ліндсі Грем відзначили готовність України та Сполучених Штатів обговорювати взаємовигідну співпрацю, зокрема ініціативу щодо розробки родовищ корисних копалин.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», в межах Плану перемоги, який презентував Володимир Зеленський 16 жовтня 2024 року, Україна пропонувала ЄС і США укласти угоди про інвестиції у видобуток урану, титану і літію.

Дональд Трамп погодився з пропозицією України. Так, він хоче домовитися про угоду щодо постачання рідкоземельних металів, ключових елементів, що використовуються в електроніці, в обмін на допомогу.

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