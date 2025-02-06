У Дії запрацювала нова послуга для бізнесу

Тепер подати документ можна за лічені секунди онлайн.

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На порталі Дія з'явилася нова послуга – подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам охорони праці. Ця послуга також залишається частиною комплексної публічної послуги е-Підприємець. Раніше реєстрація цього документа могла тривати до 5 днів, а тепер подати його можна за лічені секунди онлайн.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Декларація відповідності матеріально-технічної бази – документ, який мають подавати до Держпраці підприємства, що оперують важкими машинами та механізмами. Через неправильне заповнення декларацій декому повертали документ і процес доводилося починати спочатку.

В єДозволі подати неправильно оформлену декларацію неможливо. Алгоритм побачить помилку та вкаже при заповненні на неї, аби її одразу можна було виправити. Якщо система прийняла декларацію, повернень не буде.

Як отримати послугу:

Перейдіть за посиланням: Дія – Реєстрація декларації відповідності Натисніть «Подати декларацію» та авторизуйтеся через КЕП або Дія.Підпис. Заповніть форму, вказавши дані про бізнес та об’єкт. Ознайомтесь із декларацією та підпишіть електронним підписом.

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