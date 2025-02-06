Практика судів
  1. В Україні

У Дії запрацювала нова послуга для бізнесу

22:18, 6 лютого 2025
Тепер подати документ можна за лічені секунди онлайн.
У Дії запрацювала нова послуга для бізнесу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На порталі Дія з'явилася нова послуга – подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам охорони праці. Ця послуга також залишається частиною комплексної публічної послуги е-Підприємець. Раніше реєстрація цього документа могла тривати до 5 днів, а тепер подати його можна за лічені секунди онлайн.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Декларація відповідності матеріально-технічної бази – документ, який мають подавати до Держпраці підприємства, що оперують важкими машинами та механізмами. Через неправильне заповнення декларацій декому повертали документ і процес доводилося починати спочатку.

В єДозволі подати неправильно оформлену декларацію неможливо. Алгоритм побачить помилку та вкаже при заповненні на неї, аби її одразу можна було виправити. Якщо система прийняла декларацію, повернень не буде.

Як отримати послугу:

  1. Перейдіть за посиланням: Дія – Реєстрація декларації відповідності
  2. Натисніть «Подати декларацію» та авторизуйтеся через КЕП або Дія.Підпис.
  3. Заповніть форму, вказавши дані про бізнес та об’єкт.
  4. Ознайомтесь із декларацією та підпишіть електронним підписом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

бізнес документи Дія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Оголошено новий конкурс на посаду члена ВККС по квоті суддів

Документи на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів можна подати з 10 лютого по 3 березня.

ВККС оприлюднить перелік питань і правильних відповідей на тести з історії української державності для кандидатів у судді

Вища кваліфкомісія суддів вирішила оприлюднити як питання, так і вірні відповіді на тести з історії української державності для кандидатів на посаду судді.

За неправдивий висновок про придатність до військової служби буде загрожувати позбавлення волі – Веніславський пояснив суть законопроекту

Посадовцям ВЛК буде загрожувати до 8 років позбавлення волі за порушення порядку проведення медогляду для визначення придатності, що призвело до незаконного призову на військову службу.

Резерв на посади суддів місцевих судів припинив своє існування – ВККС ухвалила рішення

З резерву виключено 1339 кандидатів на посади суддів судів першої інстанції, але у подальшому буде сформовано новий резерв.

Факт того, що військовослужбовець не складав військову присягу, не заважає його засудженню за відмову від виконання наказу командира – Верховний Суд

Військовослужбовця, який не складав військової присяги, також можуть засудити за відмову виконувати наказ командира – Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тарас Заєць
    Тарас Заєць
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віталій Руденко
    Віталій Руденко
    суддя Луганського апеляційного суду