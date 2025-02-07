У Дніпрі водій знепритомнів за кермом автомобіля, відео

Чоловікові за кермом стало зле.

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У Дніпрі водій знепритомнів за кермом. На щастя, автомобіль Daewoo, який несподівано змінив смугу руху та зупинився, помітили патрульні. З авто вийшла жінка та почала кликати на допомогу.

Жінка повідомила, що її чоловікові за кермом стало зле.

Чоловік був непритомний, тож його перевели в стабільне бокове положення, викликали швидку й контролювали стан до приїзду медиків. Надалі чоловіка ушпиталили.

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