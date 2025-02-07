Житель Житомира, який вбив жінку та її доньку, отримав довічне позбавлення волі та має відшкодувати понад 5,5 млн гривень

Зловмисник вбив матір і доньку, пограбував їх, а для приховування злочину влаштував пожежу в помешканні та спалив авто, яким тікав з місця злочину.

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Житомирянин, який жорстоко вбив жінку та її доньку, отримав довічне позбавлення волі та має відшкодувати рідним загиблих понад 5,5 млн грн моральної і матеріальної шкоди. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Суд підтвердив винуватість чоловіка в умисному вбивстві, зґвалтуванні, розбійному нападі, знищенні майна шляхом підпалу, незаконному заволодінні транспортним засобом (п. п. 1, 2, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 152, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 289 КК України). Апеляційні скарги залишені без задоволення.

Низку особливо тяжких злочинів засуджений скоїв у Житомирі, у вересні 2021 року. Він з пізнього вечора вистежив жінку, а вранці проник до квартири та зґвалтував її.

Після цього розбудив малолітню доньку потерпілої, та, погрожуючи ножем, змусив показати, де лежать ювелірні прикраси. А коли дитина спробувала чинити опір, зловмисник спершу завдав їй смертельних ножових поранень, а потім накинувся з ножем і на матір.

Намагаючись приховати сліди злочину, вчинив у помешканні пожежу, а сам втік на викраденому у потерпілої авто, яке також спалив у полі.

На момент вчинення злочину він перебував у стані наркотичного сп’яніння. Дотепер засуджений перебуває під вартою.

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