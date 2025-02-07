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Житель Житомира, который убил женщину и ее дочь, получил пожизненное лишение свободы и должен возместить более 5,5 млн гривен

21:02, 7 февраля 2025
Злоумышленник убил мать и дочь, ограбил их, а для сокрытия преступления устроил пожар в доме и сжег авто, на котором скрылся с места преступления.
Житель Житомира, который убил женщину и ее дочь, получил пожизненное лишение свободы и должен возместить более 5,5 млн гривен
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Житомирянин, который жестоко убил женщину и ее дочь, получил пожизненное лишение свободы и должен возместить родным погибших более 5,5 млн грн морального и материального ущерба. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Суд подтвердил виновность мужчины в умышленном убийстве, изнасиловании, разбойном нападении, уничтожении имущества путем поджога, незаконном завладении транспортным средством (п. п. 1, 2, 6 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 152, ч. 4 ст. 4 ст. 289 УК Украины). Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения.

Ряд особо тяжких преступлений осужденный совершил в Житомире, в сентябре 2021 года. Он с позднего вечера выследил женщину, а утром проник в квартиру и изнасиловал ее.

После этого разбудил малолетнюю дочь потерпевшей и, угрожая ножом, заставил показать, где лежат ювелирные украшения. А когда ребенок попытался сопротивляться, злоумышленник сначала нанес ему смертельные ножевые ранения, а затем набросился с ножом и на мать.

Пытаясь скрыть следы преступления, совершил в помещении пожар, а сам скрылся на похищенном у потерпевшей авто, который также сжег в поле.

В момент совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения. До сих пор осужденный находится под стражей.

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