В Днепре водитель потерял сознание за рулем автомобиля, видео

Мужчине за рулем стало плохо.

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В Днепре водитель потерял сознание за рулем. К счастью, автомобиль Daewoo, который неожиданно сменил полосу движения и остановился, заметили патрульные. Из авто вышла женщина и принялась звать на помощь.

Женщина сообщила, что ее мужу за рулем стало плохо.

Мужчина был без сознания, поэтому его перевели в стабильное боковое положение, вызвали скорую и контролировали состояние до приезда медиков. В дальнейшем мужчину госпитализировали.

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