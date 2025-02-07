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$6,5 тисяч за «білий квиток» – у Вінниці викрили схему незаконного «списання» військових

21:20, 7 лютого 2025
У Вінниці затримано керівника комунального закладу та лікарів.
$6,5 тисяч за «білий квиток» – у Вінниці викрили схему незаконного «списання» військових
Фото: СБУ
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У Вінниці затримано керівника комунального закладу та двох лікарів, яких підозрюють в організації схеми з незаконного зняття військовослужбовців з обліку за станом здоров’я в обмін на хабарі.

За даними СБУ та Нацполіції, посадовець залучив до оборудки двох медиків: завідувача ендоскопічного кабінету та лікаря-ортопеда однієї з місцевих медустанов. Вони оформлювали фіктивні висновки про непридатність до служби через тяжкі або невиліковні захворювання, після чого направляли ці довідки до військово-лікарської комісії (ВЛК) для остаточного «списання» військових.

Вартість послуги становила 6,5 тис. доларів з одного клієнта. Для пошуку охочих уникнути служби посадовець використовував особисті зв’язки серед військових та їхніх родичів.

Контррозвідка СБУ затримала зловмисника на гарячому – у центрі Вінниці, коли той отримував частину хабаря в одному з кафе. Одночасно на робочих місцях були затримані й двоє лікарів.

Під час обшуків вилучено мобільні телефони, комп’ютери та документи з доказами злочинної діяльності.

Наразі всім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми.

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