$6,5 тысяч за «белый билет» – в Виннице разоблачили схему незаконного «списания» военных

В Виннице задержан руководитель коммунального учреждения и врачи.

Фото: СБУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Виннице задержаны руководитель коммунального учреждения и два врача, которых подозревают в организации схемы по незаконному снятию военнослужащих с учета по состоянию здоровья в обмен на взятки.

По данным СБУ и Нацполиции, чиновник привлек к сделке двух медиков: заведующего эндоскопическим кабинетом и врача-ортопеда одного из местных медучреждений. Они оформляли фиктивные выводы о непригодности к службе из-за тяжелых или неизлечимых заболеваний, после чего направляли эти справки в военно-врачебную комиссию (ВВК) для окончательного «списания» военных.

Стоимость услуги составляла 6,5 тыс. долларов с одного клиента. Для поиска желающих избежать службы чиновник использовал личные связи среди военных и их родственников.

Контрразведка СБУ задержала злоумышленника с поличным - в центре Винницы, когда тот получал часть взятки в одном из кафе. Одновременно на рабочих местах были задержаны и двое врачей.

Во время обысков изъяты мобильные телефоны, компьютеры и документы с доказательствами преступной деятельности.

Сейчас всем трем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Следствие продолжается, правоохранители устанавливают других возможных участников схемы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.