На Закарпатті іноземець під виглядом військового журналіста намагався переправити військовозобов’язаного до Словаччини

Іноземець заздалегідь вбрався у військову форму та намагався ввести прикордонників в оману, вдаючи з себе військового журналіста.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті прикордонники затримали іноземця, який, вдаючи з себе військового журналіста, спільно з харків’янкою хотів незаконно переправити до Словаччини 30-річного киянина. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

З’ясувалося, що протиправну схему організували двоє переправників: 45-річний іноземець і його знайома – 47-річна харків’янка. Завданням жінки був пошук бажаючих незаконно перетнути кордон та керування їх діями до прибуття на Закарпаття. Далі «клієнтами» займався іноземець.

«Коли прикордонний наряд, за інформацією оперативників, зупинив для перевірки легковий автомобіль, що прямував у напрямку держрубежу, у ньому перебували обидва переправники і їхній клієнт – тридцятирічний киянин. Планувалося, що чоловік перетинатиме кордон у районі населеного пункту Великий Березний. Чоловік сплатив грошову винагороду за «послугу» у розмірі 10 тисяч доларів ще до початку оборудки», — йдеться у повідомленні.

Вказується, що іноземець заздалегідь вбрався у військову форму та намагався ввести прикордонників в оману, вдаючи з себе військового журналіста.

Для того, щоб відвернути увагу правоохоронців від «клієнта», на переднє пасажирське місце сіла жінка. За задумом, мало складатися враження, що у машині їдуть лише двоє.

Втім, переправників викрили та разом з «клієнтом» затримали. Відтак, киянинові доведеться відповідати за спробу незаконного перетинання кордону відповідно до ст.204-1 КУпАП.

У діях іноземця та харків’янки вбачають ознаки кримінального правопорушення за ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Чоловіка затримали у порядку ст.208 КПК України.

Під час проведення перевірочних заходів оперативники також встановили, що він перебуває у базі даних «Інтерпол». Іноземця розшукують за вчинення шахрайських дій на території Польщі, де він раніше проживав.

Харків’янка, яка не виконувала законні вимоги прикордонного наряду, також постане перед судом за вчинення правопорушення, передбаченого ст.185-10 КУпАП.

Слідчі дії тривають.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.