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В Закарпатье иностранец под видом военного журналиста пытался переправить военнообязанного в Словакию

11:32, 20 февраля 2025
Иностранец заранее нарядился в военную форму и пытался ввести пограничников в заблуждение, притворяясь военным журналистом.
В Закарпатье иностранец под видом военного журналиста пытался переправить военнообязанного в Словакию
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На Закарпатье пограничники задержали иностранца, который, притворяясь военным журналистом, совместно с харьковчанкой хотел незаконно переправить в Словакию 30-летнего киевлянина. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Выяснилось, что противоправную схему организовали два переправителя: 45-летний иностранец и его знакомая – 47-летняя харьковчанка. Задачей женщины был поиск желающих незаконно пересечь границу и управление их действиями до прибытия в Закарпатье. Дальше «клиентами» занимался иностранец.

«Когда пограничный наряд, по информации оперативников, остановил для проверки легковой автомобиль, направлявшийся в направлении госграницы, в нем находились оба переправителя и их клиент – тридцатилетний киевлянин. Планировалось, что мужчина будет пересекать границу в районе населенного пункта Великий Березный. Муж уплатил денежное вознаграждение за «услугу» в размере 10 тысяч долларов еще до начала сделки», — говорится в сообщении.

Указывается, что иностранец заранее оделся в военную форму и пытался ввести пограничников в заблуждение, притворяясь военным журналистом.

Для того чтобы отвлечь внимание правоохранителей от «клиента», на переднее пассажирское место села женщина. По задумке, должно было складываться впечатление, что в машине едут только двое.

Впрочем, переправщиков разоблачили и вместе с «клиентом» задержали. Следовательно, киевлянину придется отвечать за попытку незаконного пересечения границы в соответствии со ст.204-1 КУоАП.

В действиях иностранца и харьковчанки усматривают признаки уголовного правонарушения по ст.332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Мужчину задержали в порядке ст.208 УПК Украины.

В ходе проведения проверочных мероприятий оперативники также установили, что он находится в базе данных Интерпол. Иностранца разыскивают за совершение мошеннических действий на территории Польши, где он раньше проживал.

Харьковчанка, не выполнявшая законные требования пограничного наряда, также предстанет перед судом за совершение правонарушения, предусмотренного ст.185-10 КУоАП.

Следственные действия продолжаются.

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