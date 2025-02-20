Патрульная полиция откажется от терминалов для оплаты штрафов водителями и перейдет на QR-коды и телефоны

Патрульная полиция работает над тем, чтобы заменить систему оплаты штрафов водителями на месте.

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Проект, который предусматривает отказ от применения терминалов для оплаты штрафов водителями, планируется масштабировать на всю Украину. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, пишет Укринформ.

«Мы действительно сейчас работаем над тем, чтобы заменить систему оплаты на месте. Винницкая, Черновицкая области – прежде всего Черновицкая, там мы провели этот пилот – показали, что (инициатива – ред.) работает эффективно, быстро и мобильно; и сейчас в планах распространить это на всю территорию Украины. Первый город, который будет уже в полной мере использовать (новый метод оплаты штрафов – ред.) – это Киев», - сказал Белошицкий.

По его словам, в столице полностью заменяются терминалы у патрульных экипажей.

«Сейчас есть более новые и более простые системы. С помощью QR-кодов и телефонов можно сделать то же самое, и это гораздо удобнее в использовании патрульными полицейскими, удобно и для граждан. Более того, мы можем распространить эту практику на еще больше экипажей патрульной полиции, потому что это менее затратный способ», - отметил правоохранитель.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Алексей Белошицкий отвечая на вопрос о том, что у инспекторов на дорогах почему-то становится меньше терминалов пояснил, что в настоящее время стало больше экипажей полиции, а терминал – один на два экипажа.

«То есть 1 к 2. Однако нужно говорить, что терминал – это уже устаревшее устройство в данном случае. Сейчас уже есть системы, которые мы внедряем как пилотный проект в нескольких областях. Например, Черновицкая область совместно с банковскими учреждениями мы прорабатываем это и в будущем мы не будем пользоваться терминалами», - рассказал Белошицкий.

Вместо терминалов, по его словам, будет телефон, который будет выдавать необходимые реквизиты.

«Терминалы – это уже вчерашний день. По состоянию на 2015 это было целесообразно, но сейчас уже новые устройства и системы, которые можно использовать. Мы и не хотим увеличивать количество терминалов, а сразу хотим перейти на новую систему, более удобную и для гражданина и для полицейского», - сказал правоохранитель.

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