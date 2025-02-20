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Патрульна поліція відмовиться від терміналів для оплати штрафів водіями і перейде на QR-коди і телефони

10:38, 20 лютого 2025
Патрульна поліція працює над тим, щоб замінити систему оплати штрафів водіями на місці.
Патрульна поліція відмовиться від терміналів для оплати штрафів водіями і перейде на QR-коди і телефони
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Проєкт, який передбачає відмову від застосування терміналів для оплати штрафів водіями, планується масштабувати на всю Україну. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, пише Укрінформ.

«Ми дійсно зараз працюємо над тим, щоб замінити систему оплати на місці. Вінницька, Чернівецька області — передусім Чернівецька, там ми провели цей пілот — показали, що (ініціатива — ред.) працює ефективно, швидко і мобільно; і наразі в планах поширити це на всю територію України. Перше місто, яке буде вже повною мірою використовувати (новий метод оплати штрафів — ред.) — це Київ», - сказав Білошицький.

За його словами, у столиці повністю замінюються термінали у патрульних екіпажів.

«Зараз є більш нові і простіші системи. За допомогою QR-кодів і телефонів можна зробити те саме, і це набагато зручніше у використанні патрульними поліцейськими, зручно і для громадян. Більш того, ми можемо поширити цю практику на ще більше екіпажів патрульної поліції, бо це і менш затратний спосіб», - зазначив правоохоронець.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Олексій Білошицький відповідаючи на запитання про те, що в інспекторів на дорогах чомусь меншає кількість терміналів, пояснив, що наразі стало більше екіпажів поліції, а термінал – один на два екіпажі.

«Тобто 1 до 2. Проте, потрібно говорити, що термінал – це вже застарілий пристрій в даному випадку. Зараз вже є системи, які ми впроваджуємо як пілотний проект у декількох областях. Наприклад, Чернівецька область — спільно з банківськими установами ми опрацьовуємо це і в майбутньому ми не будемо користуватися терміналами», - розповів Білошицький.

Замість терміналів, за його словами, буде телефон, який видаватиме необхідні реквізити.

«Термінали – це вже вчорашній день. Станом на 2015 рік це було доцільно, але зараз вже нові пристрої і системи, які можна використовувати. Ми й не хочемо збільшувати кількість терміналів, а одразу хочемо перейти на нову систему, яка більш зручна і для громадянина і для поліцейського», - сказав правоохоронець.

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ПДР штраф патрульна поліція

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