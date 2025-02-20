Аренда имущества у физического лица — является ли сумма арендной платы базой начисления единого взноса

Единый взнос не начисляется на сумму арендной платы, выплаченной в пользу физлица согласно договору аренды недвижимого или движимого имущества.

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Главное управление ГНС в Черновицкой области разъяснило, является ли базой начисления единого взноса сумма арендной платы, выплачиваемая юрлицом по договору аренды недвижимого (движимого) имущества физлица.

Согласно п. 1 части первой ст. 7 Закона Украины от 8 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование для предприятий, учреждений и организаций, использующих труд ФО на условиях трудовых договоров (контракта) правового договора, заключенного с ФЛП, если выполняемые работы (оказываемые услуги) соответствуют видам деятельности, в соответствии с сведениями из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований), есть сумма начисленной каждому застрахованному лицу заработной платы по видам выплат, включающих основную и дополнительную оплату форме, определяемые в соответствии с Законом Украины от 24 марта 1995 года № 108/95-ВР «Об оплате труда» и сумма вознаграждения ФЛ за выполнение работ (оказание услуг) по гражданско-правовым договорам.

Согласно части первой ст. 759 Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 г. № 435-IV по договору аренды одна сторона (арендодатель) передает другой стороне (арендатору) за плату на определенный срок во владение и пользование имуществом для осуществления хозяйственной деятельности. Текущий ремонт вещи, переданной в аренду, производится нанимателем за его счет, если иное не установлено договором или законом.

Таким образом, отношения, возникающие при заключении договора найма (аренды), не имеют признаков правоотношений, регулирующих выполнение работ или услуг.

Учитывая вышесказанное, единый взнос не начисляется на сумму арендной платы, выплаченной в пользу ФЛ согласно договору найма (аренды) недвижимого (движимого) имущества.

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