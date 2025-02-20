В Минюсте развенчали самые распространенные мифы об исполнении судебных решений – что неправда

По процедуре принудительного исполнения решений существует немало мифов и недоразумений.

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Выполнение судебных решений является одной из важнейших гарантий справедливого правосудия и защиты прав граждан.

В то же время, как указывают в Министерстве юстиции, по процедуре принудительного исполнения решений существует немало мифов и недоразумений, которые могут затруднять реализацию законных прав взыскателей.

Чтобы лучше понять процедуру принудительного исполнения решений и развеять распространенные мифы, в Минюсте представили удобные объяснения в виде инфографики ниже:

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