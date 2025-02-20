В Минюсте развенчали самые распространенные мифы об исполнении судебных решений – что неправда

Выполнение судебных решений является одной из важнейших гарантий справедливого правосудия и защиты прав граждан.
В то же время, как указывают в Министерстве юстиции, по процедуре принудительного исполнения решений существует немало мифов и недоразумений, которые могут затруднять реализацию законных прав взыскателей.
Чтобы лучше понять процедуру принудительного исполнения решений и развеять распространенные мифы, в Минюсте представили удобные объяснения в виде инфографики ниже:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.