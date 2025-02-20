У Мін'юсті розвінчали найпоширеніші міфи про виконання судових рішень – що неправда

Щодо процедури примусового виконання рішень існує чимало міфів та непорозумінь.

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Виконання судових рішень це одна з найважливіших гарантій справедливого правосуддя та захисту прав громадян.

Водночас, як вказують у Міністерстві юстиції, щодо процедури примусового виконання рішень існує чимало міфів та непорозумінь, які можуть ускладнювати реалізацію законних прав стягувачів.

Щоб краще зрозуміти процедуру примусового виконання рішень та розвіяти поширені міфи, у Мін’юсті представили зручні пояснення у вигляді інфографіки нижче:

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