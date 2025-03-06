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У Києві водій врізався в дорожній знак та огорожу, фото

08:23, 6 березня 2025
Прилад Drager показав 1,32 проміле алкоголю.
У Києві водій врізався в дорожній знак та огорожу, фото
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У столиці вночі у Шевченківському районі автомобіль Audi пошкодив дорожній знак та в'їхав в металеву огорожу. Авто виявили патрульні.

Як зазначається, інспектори переконалися, що керманич не постраждав та, спілкуючись з чоловіком, помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотестеру Drager, в результаті прилад показав 1,32 проміле алкоголю.

Інспектори відсторонили чоловіка від керування та склали на нього відповідні адміністративні матеріали. Надалі рішення по справі прийматиме суд.

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ДТП Київ патрульна поліція автомобіль

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