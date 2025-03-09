В Україні на 8 тисяч збільшився потік осіб, що в’їжджають через кордон

Пасажиропотік через український кордон зріс на 1,1% у перший тиждень весни.

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У перший тиждень весни, з 1 по 7 березня, пасажиропотік через український кордон збільшився на 1,1% порівняно з попереднім тижнем, досягнувши 440 тисяч осіб. Це сталося завдяки зростанню числа осіб, які в’їжджають до України. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Згідно з даними відомства, кількість перетинів на виїзд з країни зменшилась з 225 тисяч до 222 тисяч, тоді як на в'їзд збільшилась з 210 тисяч до 218 тисяч. Кількість транспортних засобів, що пройшли через пункти пропуску, залишилась на рівні 117 тисяч, а потік машин із гуманітарними вантажами зріс із 553 до 621.

Попри обмеження системи «Шлях» для волонтерів, вплив на загальну статистику не відчувається. У неділю, 9 березня, на окремих пунктах пропуску на кордонах зі Словаччиною, Польщею та Угорщиною утворились незначні черги.

Загалом, цьогорічні показники перетину кордону перевищують минулорічні, коли за аналогічний період з України виїхало 215 тисяч осіб, а в’їхало — 210 тисяч. У порівнянні з 2023 роком, потік транспортних засобів збільшився на 7%.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.