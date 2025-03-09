В Украине на 8 тысяч увеличился поток лиц, въезжающих через границу

Пассажиропоток через украинскую границу вырос на 1,1% в первую неделю весны.

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

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В первую неделю весны, с 1 по 7 марта, пассажиропоток через украинскую границу увеличился на 1,1% по сравнению с предыдущей неделей, достигнув 440 тысяч человек. Это произошло благодаря росту числа лиц, въезжающих в Украину. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Согласно данным ведомства, количество пересечений на выезд из страны уменьшилось с 225 тысяч до 222 тысяч, тогда как на въезд увеличилось с 210 тысяч до 218 тысяч. Количество транспортных средств, прошедших через пункты пропуска, осталось на уровне 117 тысяч, а поток машин с гуманитарными грузами вырос с 553 до 621.

Несмотря на ограничения системы «Шлях» для волонтеров, влияние на общую статистику не ощущается. В воскресенье, 9 марта, на отдельных пунктах пропуска на границах со Словакией, Польшей и Венгрией образовались незначительные очереди.

В общем, нынешние показатели пересечения границы превышают прошлогодние, когда за аналогичный период из Украины выехало 215 тысяч человек, а въехало - 210 тысяч. По сравнению с 2023 годом, поток транспортных средств увеличился на 7%.

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