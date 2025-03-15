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Як ВПО можуть отримати компенсацію для придбання нового житла — умови

21:43, 15 березня 2025
Знищене житло має бути розташоване на підконтрольній території або в зоні активних бойових дій.
Як ВПО можуть отримати компенсацію для придбання нового житла — умови
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Міністерство розвитку громад та територій України нагадало, як внутрішньо переміщені особи можуть отримати виплату та придбати нове житло за програмою єВідновлення.

Українці зі статусом ВПО, які відповідають таким критеріям:

  • Необхідно мати дійсну довідку ВПО. Якщо її немає, можна отримати через: ЦНАП, мобільний застосунок або портал «Дія», виконавчі органи сільських, селищних та міських рад.
  • Статус ВПО можна отримати, навіть якщо переміщення відбулося в межах однієї громади.

Умови отримання компенсації:

  • Знищене житло має бути розташоване на підконтрольній території або в зоні активних бойових дій.
  • Знищене житло було єдиним у власності громадянина. Якщо у вас є інше житло, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях або також має статус знищеного згідно з відомостями Реєстру пошкодженого та знищеного майна, воно не враховується для цілей програми, і отримувач компенсації підпадає під її умови.

Якщо ви відповідаєте зазначеним критеріям, ви можете подати заявку на отримання житлового сертифіката єВідновлення через мобільний застосунок або портал «Дія», а також через ЦНАП.

Бронювання коштів за житловим сертифікатом

Якщо ви вже маєте житловий сертифікат і відповідаєте умовам програми, ви можете забронювати кошти за ним через мобільний застосунок або портал «Дія», а також через ЦНАП.

Спільна реалізація житлових сертифікатів

  • Якщо знищене житло мало кількох співвласників, кожен з них отримує свій житловий сертифікат відповідно до частки власності.
  • Житлові сертифікати можна використати спільно для придбання нового житла або кожен окремо.
  • Також можна об’єднати житлові сертифікати з іншими людьми, які отримали їх за свої знищені об’єкти.

Щоб одночасно забронювати кошти для реалізації житлових сертифікатів, усі заявники повинні мати довідки ВПО.

  • Якщо довідка ВПО є лише в одного заявника, його кошти будуть заброньовані, а по решті заявок бронювання буде розміщене в загальній черзі, де використовується інший механізм фінансування.
  • Якщо заявка на бронювання коштів ще не подавалася, усім заявникам слід спочатку оформити довідки ВПО, а потім подавати заявку разом.
  • Якщо кошти вже були заброньовані для одного заявника, а інші ще не отримали довідку ВПО, їм варто її оформити. Після цього всі власники сертифікатів можуть подати нові заявки на бронювання.

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компенсація ВПО

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