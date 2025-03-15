Поблизу України зафіксовано спалах небезпечного вірусу «ящур» – в західних областях посилено контроль

Востаннє «ящур» в Україні реєстрували близько 40 років тому.

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На території Євросоюзу виявили небезпечну хворобу – ящур. У січні вірус ідентифікували на одному з фермерських господарств Німеччини, а вже в березні штам виявили в Угорщині, поблизу кордону із Словаччиною, на відстані 450 кілометрів від Закарпаття.

В Україні востаннє «ящур» був зареєстрований майже 40 років тому. Це висококонтагіозна хвороба, яка передається повітряно-крапельним шляхом і вражає парнокопитних свійських тварин: корів, кіз, свиней, буйволів, а також диких – косуль та кабанів.

У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Закарпатській області заявляють, що з метою запобігання занесенню та поширенню ящура на території регіону, вживаються всі необхідні заходи. Посилено контроль у Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській Чернівецькій областях України.

Останній випадок ящуру в Україні був зареєстрований в 1988 році, а з 1992 року Україна має статус WOAH як країни вільної від вакцинації. У зв’язку з чим вакцинація тварин не проводиться.

Управління державного контролю на кордоні наводить шляхи передачі ящуру:

– прямий контакт з інфікованими свійськими або дикими тваринами. Виділення вірусу відбувається через дихання, зі слини, фекалій та сечі, молока та сперми – за 4 дні до появи клінічних ознак;

– контаміновані продукти тваринного походження (необроблені м’ясні продукти, харчові відходи та молоко). Вірус здатен зберігатись від одного дня до декількох тижнів;

– забруднений одяг, взуття, обладнання, транспортні засоби для перевезення тварин та інше (сіно, корм, вода, молоко та біопрепарати);

– може передаватись повітря-крапельним шляхом за низької температури та високої вологості.

Захворення характеризується лихоманкою та виразками у вигляді пухирів (афт), ерозій в ротовій порожнині, на язиці, губах, вимені та кінцівках. Також у тварин з’являється слиновиділення, анорексія, кульгавість, аборт і раптова загибель новонародженого молодняку та зниження молочної продуктивності.

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