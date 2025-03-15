Возле Украины зафиксирована вспышка опасного вируса «ящур» – в западных областях усилен контроль

В последний раз «ящур» в Украине регистрировали около 40 лет назад.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На территории Евросоюза выявили опасное заболевание – ящур. В январе вирус был идентифицирован на одной из ферм Германии, а уже в марте штамм обнаружили в Венгрии, недалеко от границы со Словакией, на расстоянии 450 километров от Закарпатья.

В Украине в последний раз «ящур» был зарегистрирован почти 40 лет назад. Это высококонтагиозное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и поражает парнокопытных домашних животных: коров, коз, свиней, буйволов, а также диких животных – косуль и кабанов.

В Главном управлении Госпродпотребслужбы в Закарпатской области заявляют, что с целью предотвращения заноса и распространения ящура на территории региона принимаются все необходимые меры. Усилен контроль в Закарпатской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях Украины.

Последний случай ящура в Украине был зарегистрирован в 1988 году, а с 1992 года Украина имеет статус WOAH как страны, свободной от вакцинации. В связи с этим вакцинация животных не проводится.

Управление государственного контроля на границе приводит пути передачи ящура:

– прямой контакт с инфицированными домашними или дикими животными. Выделение вируса происходит через дыхание, со слюной, фекалиями и мочой, молоком и спермой – за 4 дня до появления клинических признаков;

– контаминированные продукты животного происхождения (необработанные мясные продукты, пищевые отходы и молоко). Вирус способен сохраняться от одного дня до нескольких недель;

– загрязненная одежда, обувь, оборудование, транспортные средства для перевозки животных, а также сено, корм, вода, молоко и биопрепараты;

– может передаваться воздушно-капельным путем при низкой температуре и высокой влажности.

Заболевание характеризуется лихорадкой и язвами в виде пузырей (афт), эрозиями в ротовой полости, на языке, губах, вымени и конечностях. Также у животных наблюдаются слюнотечение, анорексия, хромота, аборт, внезапная гибель новорожденного молодняка и снижение молочной продуктивности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий