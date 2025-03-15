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Литва рассматривает возможность изменить конституцию для размещения ядерного оружия на фоне заявлений Макрона

11:59, 15 марта 2025
Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что для размещения ядерного оружия в стране могут потребоваться изменения в конституции.
Литва рассматривает возможность изменить конституцию для размещения ядерного оружия на фоне заявлений Макрона
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На фоне обсуждений по расширению французского ядерного сдерживания на европейских союзников министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что для размещения ядерного оружия в стране могут потребоваться изменения в конституции. Об этом пишет LRT.

«Мы считаем, что нам необходимо рассмотреть возможность внесения изменений в статью 137 Конституции Литовской Республики, если наши союзники предложат реалистичные планы по размещению ядерного оружия или его компонентов в Литве, а также пересмотреть другие обязательства», – сказала она на пресс-конференции в Военной академии в Вильнюсе.

Статья 137 Конституции Литвы гласит, что «на территории Литовской Республики не может быть никакого оружия массового уничтожения и иностранных военных баз».

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж рассматривает возможность расширения ядерного сдерживания для включения европейских партнеров.

Президент Литвы Гитанас Науседа позже поблагодарил Макрона за это предложение и получил заверение, что советник французского президента прибудет в Литву, чтобы предоставить больше деталей по этой идее.

«На данный момент у нас нет никаких конкретных предложений от союзников, так как идеи, которые были выражены на политическом уровне, еще не разработаны, но мы считаем, что нам нужно быть готовыми к любым вариантам. Поэтому моя позиция как министра обороны – инициировать более глубокое обсуждение и оценку этого вопроса», – заявила Шакалиене.

«Очевидно, что мы не можем вносить никаких изменений [в конституцию] сейчас, так как это означало бы опережение наших союзников, которые лишь упомянули об этом на уровне политических идей. Но мы должны провести оценку, и если эти планы будут продвигаться вперед, мы должны быть готовы со своей стороны», – добавила она.

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Литва Франция Эмманюэль Макрон ядерное оружие

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