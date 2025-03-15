Литва розглядає можливість змінити конституцію для розміщення ядерної зброї на фоні заяв Макрона

Міністр оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що для розміщення ядерної зброї в країні можуть знадобитися зміни до конституції.

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На тлі обговорень щодо розширення французького ядерного стримування на європейських союзників міністр оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що для розміщення ядерної зброї в країні можуть знадобитися зміни до конституції. Про це пише LRT.

«Ми вважаємо, що нам потрібно розглянути можливість внесення змін до статті 137 Конституції Литовської Республіки, якщо наші союзники запропонують реалістичні плани щодо розміщення ядерної зброї або її компонентів у Литві, а також переглянути інші зобов’язання», – сказала вона на пресконференції в Військовій академії у Вільнюсі.

Стаття 137 Конституції Литви говорить, що «на території Литовської Республіки не може бути жодної зброї масового знищення та іноземних військових баз».

Минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж розглядає можливість розширення ядерного стримування для включення європейських партнерів.

Президент Литви Гітанас Науседа пізніше подякував Макрону за цю пропозицію та отримав запевнення, що радник французького президента прибуде до Литви, щоб надати більше деталей щодо цієї ідеї.

«На даний момент ми не маємо жодних конкретних пропозицій від союзників, оскільки ідеї, які були висловлені на політичному рівні, ще не розроблені, але ми вважаємо, що нам потрібно бути готовими до будь-яких варіантів. Тому моя позиція як міністра оборони – ініціювати глибше обговорення та оцінку цього питання», – заявила Шакалієне.

«Зрозуміло, що ми не можемо вносити жодних змін [до конституції] зараз, оскільки це означало б випередження наших союзників, які лише згадали про це на рівні політичних ідей. Але ми маємо провести оцінку, і якщо ці плани просуватимуться вперед, ми повинні бути готові зі свого боку», – додала вона.

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