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Как ВПЛ могут получить компенсацию для приобретения нового жилья — условия

21:43, 15 марта 2025
Уничтоженное жилье должно находиться на подконтрольной территории или в зоне активных боевых действий.
Как ВПЛ могут получить компенсацию для приобретения нового жилья — условия
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Министерство развития общин и территорий Украины напомнило, как внутренне перемещенные лица могут получить выплату и приобрести новое жилье по программе єВідновлення.

Украинцы со статусом ВПЛ, которые соответствуют следующим критериям:

  • Необходимо иметь действующую справку ВПЛ. Если ее нет, можно получить через: ЦНАП, мобильное приложение или портал «Дія», исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов.

Статус ВПЛ можно получить, даже если перемещение произошло в пределах одной общины.

Условия получения компенсации:

  • Уничтоженное жилье должно находиться на подконтрольной территории или в зоне активных боевых действий.
  • Уничтоженное жилье было единственным в собственности гражданина. Если у вас есть другое жилье, которое находится на временно оккупированных территориях или также признано уничтоженным согласно данным Реестра поврежденного и уничтоженного имущества, оно не учитывается для целей программы, и получатель компенсации подпадает под условия программы.

Если вы соответствуете вышеуказанным критериям, вы можете подать заявку на получение жилищного сертификата єВідновлення через мобильное приложение или портал «Дія» либо через ЦНАП.

Бронирование средств по жилищному сертификату

Если у вас уже есть жилищный сертификат и вы соответствуете условиям программы, вы можете забронировать средства по нему через мобильное приложение или портал «Дія», либо через ЦНАП.

Совместная реализация жилищных сертификатов

  • Если уничтоженное жилье имело нескольких совладельцев, каждый из них получает свой жилищный сертификат в соответствии с долей собственности.
  • Их можно использовать совместно для покупки нового жилья или реализовать отдельно.
  • Также можно объединять жилищные сертификаты с другими лицами, которые получили их за уничтоженные объекты.

Чтобы одновременно забронировать средства для реализации жилищных сертификатов, все заявители должны иметь справки ВПЛ.

  • Если справка ВПЛ есть только у одного заявителя, его средства будут забронированы, а по остальным заявкам бронь будет размещена в общей очереди с другим механизмом финансирования.
  • Если ранее заявки на бронирование не подавались, всем заявителям рекомендуется сначала оформить справки ВПЛ, а затем подавать заявку вместе.
  • Если средства были забронированы на одного заявителя, а остальные еще не получили справку ВПЛ, им следует ее оформить. После этого все владельцы сертификатов могут подать новые заявки на бронирование.

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компенсация ВПЛ

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