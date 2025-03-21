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Президент Чехії Петр Павел прибув з візитом до Одеси

10:44, 21 березня 2025
Олексій Кулеба і Петр Павел обговорили відновлення інфраструктури України та безпеку судноплавства.
Президент Чехії Петр Павел прибув з візитом до Одеси
Фото: Facebook / Олексій Кулеба
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Президент Чеської Республіки Петр Павел прибув в Україну, де зустрівся з віцепрем'єр-міністром з відновлення та міністром розвитку громад і територій Олексієм Кулебою.

«Зустрілися у місті Одеса, яку щоночі тероризує Росія. Саме під час нашої зустрічі Росія запустила три групи «шахедів» на місто. Весь цивілізований світ має бачити злочини Росії проти України», – зазначив Олексій Кулеба.

Чехія вже три роки активно підтримує Україну у боротьбі з агресією. За цей час країна надала Україні понад 900 мільйонів доларів підтримки, включаючи гуманітарну допомогу та військову техніку. Серед важливих постачань – протикорабельні комплекси «Нептун», що базуються на чеських автомобілях Tatra, які значно підвищили безпеку на морі.

У ході зустрічі обговорювались питання безпеки судноплавства, відновлення інфраструктури України та розмінування територій. Кулеба зазначив, що з літа 2023 року Росія випустила понад 450 ракет по українських портах, проте країна залишається гарантом продовольчої безпеки на глобальному рівні. З початку роботи українського «зернового коридору» порти України перевезли 110 мільйонів тонн вантажів.

Нагадаємо, росіяни атакували дронами передмістя Одеси – горіли торговий центр, магазини, є постраждалі.

Фото: Facebook / Олексій Кулеба 

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Одеса Чехія

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