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Судові експерти Мін'юсту допомогли знизити ціни на дрони та засоби РЕБ для ЗСУ

10:26, 21 березня 2025
Судові експерти допомогли знизити ціни на безпілотники для ЗСУ на 30%.
Судові експерти Мін'юсту допомогли знизити ціни на дрони та засоби РЕБ для ЗСУ
Фото з відкритих джерел
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Судові експерти Міністерства юстиції України сприяли зменшенню цін на засоби для Збройних Сил України, що закуповуються за кошти державного бюджету. Про це повідомив заступник міністра юстиції Андрій Гайченко.

За залучення фахівців до оцінки кошторисів на виготовлення безпілотників та засобів РЕБ, вартість цих виробів зменшилася на 30%. «Для прикладу, якщо на початку 2023 року ціна FPV-дрона в базі з рамою 7 дюймів розраховувалася у 25 тис. грн, то станом на березень 2025 року ціна такого виробу у всіх виробників склалася в межах 17 тис. грн.», – зазначив Гайченко.

Крім того, судові експерти стали партнерами для виробників зброї, допомагаючи їм уникати бюрократичних процедур. Висновки експертів зазвичай отримуються протягом п’яти днів.

Заступник міністра подякував усім, хто бере участь у забезпеченні ЗСУ необхідними засобами.

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