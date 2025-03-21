Полковник медслужби оформив дружину медсестрою і нарахував їй майже мільйон гривень «бойових», — ДБР

Судитимуть полковника медичної служби та військовослужбовця, які оформили дружину полковника медсестрою та незаконно виплатили їй майже мільйон гривень «бойових». Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Встановлено, що полковник медслужби одного з підрозділів ЗСУ домовився з командиром медичної роти про працевлаштування своєї дружини.
Однак при цьому жінка не була військовослужбовцем і весь час залишалася вдома з дитиною.
«Полковник особисто контролював процес її оформлення та нарахування виплат. Необхідні документи вона надсилала через месенджер, навіть не приїжджаючи для особистого підпису», — розповіли в Бюро.
З липня 2023 року вона формально обіймала посаду медичної сестри відділення реабілітації та відновлювального лікування.
«Насправді жінка жодного разу не з’явилася у військовій частині, але за фіктивними документами щомісяця отримувала грошове забезпечення та додаткову винагороду за нібито участь у бойових діях», — вказали в ДБР.
Так, за вісім місяців фігурантка незаконно отримала майже 1 млн грн.
Полковник, його дружина та командир медичної роти обвинувачуються у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).
Крім того, командир медичної роти обвинувачується у складанні завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України).
Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Під час обшуку у помешканні полковника медслужби правоохоронці виявили автомат та майже 500 набоїв. З’ясувалося, що зброя належала загиблому військовослужбовцю і значилася як втрачена в бою.
За цим фактом полковника також обвинувачують у викраденні зброї військовослужбовцем в умовах воєнного стану та незаконному зберіганні боєприпасів (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263 КК України).
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