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Полковник медслужби оформив дружину медсестрою і нарахував їй майже мільйон гривень «бойових», — ДБР

11:38, 21 березня 2025
Жінка жодного разу не з’явилася у військовій частині, але щомісяця отримувала грошове забезпечення та додаткову винагороду за нібито участь у бойових діях.
Полковник медслужби оформив дружину медсестрою і нарахував їй майже мільйон гривень «бойових», — ДБР
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Судитимуть полковника медичної служби та військовослужбовця, які оформили дружину полковника медсестрою та незаконно виплатили їй майже мільйон гривень «бойових». Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що полковник медслужби одного з підрозділів ЗСУ домовився з командиром медичної роти про працевлаштування своєї дружини.

Однак при цьому жінка не була військовослужбовцем і весь час залишалася вдома з дитиною.

«Полковник особисто контролював процес її оформлення та нарахування виплат. Необхідні документи вона надсилала через месенджер, навіть не приїжджаючи для особистого підпису», — розповіли в Бюро.

З липня 2023 року вона формально обіймала посаду медичної сестри відділення реабілітації та відновлювального лікування.

«Насправді жінка жодного разу не з’явилася у військовій частині, але за фіктивними документами щомісяця отримувала грошове забезпечення та додаткову винагороду за нібито участь у бойових діях», — вказали в ДБР.

Так, за вісім місяців фігурантка незаконно отримала майже 1 млн грн.

Полковник, його дружина та командир медичної роти обвинувачуються у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Крім того, командир медичної роти обвинувачується у складанні завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час обшуку у помешканні полковника медслужби правоохоронці виявили автомат та майже 500 набоїв. З’ясувалося, що зброя належала загиблому військовослужбовцю і значилася як втрачена в бою.

За цим фактом полковника також обвинувачують у викраденні зброї військовослужбовцем в умовах воєнного стану та незаконному зберіганні боєприпасів (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263 КК України).

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