Макрон анонсував саміт «коаліції охочих» у Парижі за участі Зеленського

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що саміт «коаліції охочих» відбудеться в Парижі 27 березня. У зустрічі також візьме участь президент України Володимир Зеленський.
Порядок денний саміту включатиме ключові питання, серед яких:
«Ми прагнемо захистити мир», – зазначив Макрон, підкресливши важливість цієї зустрічі для подальшої стабільності в Європі.
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