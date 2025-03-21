Макрон анонсував саміт «коаліції охочих» у Парижі за участі Зеленського

Саміт «коаліції охочих» відбудеться у Парижі 27 березня.

Фото: Getty Images

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Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що саміт «коаліції охочих» відбудеться в Парижі 27 березня. У зустрічі також візьме участь президент України Володимир Зеленський.

Порядок денний саміту включатиме ключові питання, серед яких:

підтримка української армії;

створення стійкої військової моделі для запобігання майбутнім російським агресіям;

гарантії безпеки, які можуть бути надані європейськими силами.

«Ми прагнемо захистити мир», – зазначив Макрон, підкресливши важливість цієї зустрічі для подальшої стабільності в Європі.

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