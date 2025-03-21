21 березня – яке сьогодні свято та головні події дня

21 березня відзначають Всесвітній день поезії.

Фото: objectiv.tv

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

21 березня світ відзначає низку важливих міжнародних та національних свят. Серед них – Всесвітній день поезії, Міжнародний день лялькаря, Міжнародний день Навруз, Всесвітній день людей з синдромом Дауна, а також Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації та Міжнародний день лісів. Також у арабських країнах святкують День матері.

Особливо важливим є Тиждень солідарності з народами, які борються проти расизму та расової дискримінації. В Італії цього дня відзначають День дерева, а православна церква вшановує пам’ять святого Якова, єпископа Катанського.

Цього дня в історії народилися відомі особистості. Серед них:

155 років тому – Олександр Гнатович Лотоцький (1870–1939), український вчений, письменник та громадсько-політичний діяч.

140 років тому – Володимир Бертольдович Вільнер (1885−1952), український режисер і актор.

100 років тому – Пітер Брук (1925–2022), англійський театральний та кінорежисер.

70 років тому – Леся Воронина (1955), українська письменниця, журналістка та радіоведуча.

21 березня також відзначено важливими подіями в історії. Так, у 1925 році в США було офіційно заборонено викладати теорію еволюції, а у 1935 році Персія офіційно стала Іраном на вимогу Реза Шаха Пахлаві. У 1963 році була закрита в'язниця Алькатрас, а у 1990 році набула чинності Рамкова конвенція ООН про зміну клімату.

Також варто згадати трагедію 2022 року, коли літак Boeing 737-89P авіакомпанії «China Eastern Airlines» розбився в горах Гуансі-Чжуанського автономного району, внаслідок чого загинули 132 людини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.