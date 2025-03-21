21 березня – яке сьогодні свято та головні події дня

21 березня світ відзначає низку важливих міжнародних та національних свят. Серед них – Всесвітній день поезії, Міжнародний день лялькаря, Міжнародний день Навруз, Всесвітній день людей з синдромом Дауна, а також Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації та Міжнародний день лісів. Також у арабських країнах святкують День матері.
Особливо важливим є Тиждень солідарності з народами, які борються проти расизму та расової дискримінації. В Італії цього дня відзначають День дерева, а православна церква вшановує пам’ять святого Якова, єпископа Катанського.
Цього дня в історії народилися відомі особистості. Серед них:
Також варто згадати трагедію 2022 року, коли літак Boeing 737-89P авіакомпанії «China Eastern Airlines» розбився в горах Гуансі-Чжуанського автономного району, внаслідок чого загинули 132 людини.
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